Fakbûnen stelle ultimatum oan metaalwurkjouwers foar bettere cao

De fakbûnen holden hjoed in gearkomste foar de poarte fan metaalbedriuw SRI yn Feanwâlden. It personiel krige symboalysk in broadsje gehakbal.

Liebertus Postma wurket al 36 jier as lasker by SRI. Hy makket him benammen soargen oer syn pensjoen. "Minsken dy't âlder binne en derút wolle, om't it in swier berop is, krije net in protte sinten mei", leit er út. "Dy moatte harren pensjoen opite om der earder út te kinnen, wylst der eins in pear sinten oan oerhâlde wolst."

Al lang op slot

It is noch mar de fraach oft it sa fier komt, want de ûnderhannelingen sitte al lange tiid op slot. De wurkjouwers ha yntusken in tsjinfoarstel dien, mar neffens de fakbûnen gean de meiwurkers der allinnich mar op achterút.