Deputearre begrypt frustraasje sporters: "Thialf is emoasje"

In groep reedriders hat in brief oan de Twadde Keamer skreaun mei as fraach om Thialf finansjele help te jaan. Neffens de reedriders is der driuwend jild nedich om it iisstadion op It Hearrenfean oerein te hâlden.

De brief is ûnder oaren tekene troch Sven Kramer, Ireen Wüst en Rintje Ritsma. Ek âld-reedrider Douwe de Vries hat de brief ûndertekene.