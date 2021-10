Wetterskip Fryslân wol seedyk Koehoal-Lauwersmar 'sa grien mooglik' oanlizze

It wetterskip hat dy foarkear tiisdei presintearre. De 47 kilometer lange seedyk moat de kommende jierren op deltahichte en -sterkte brocht wurde. It wetterskip wol dat sa dwaan dat de dyk yn 'e takomst ek fierder ferhege wurde kin, as de hegere seespegel dat nedich makket.

"Wy geane no út fan de besteande noarmen", seit Bé de Winter fan Wetterskip Fryslân. "Mar as der nije noarmen komme, dan is in griene dyk makliker oan te passen as in hurde dyk."

It wetterskip stribbet dernei om 21 kilometer fan de nije dyk 'grien' oan te lizzen en dat is mear as op dit stuit.

Fersterkjen seedyk

It foarkaralternatyf is noch net yn beton getten. De plannen moatte de kommende twa jier noch fierder útwurke wurde. De dykferbettering Koehoal-Lauwersmar is ûnderdiel fan it lanlike heechwetterbeskermingsprogramma. It fersterkjen fan de seedyk kostet sa'n 330 miljoen euro. Wetterskip Fryslân moat sels tsien prosint fan de kosten betelje.