Provinsjes en bedriuwslibben stekke miljoenen yn bouwers en techneuten

Der is op it stuit grut ferlet fan personiel yn dy sektoaren. Tagelyk binne der ek minsken dy't wurk sykje, mar dy't net oplaat binne foar bou of technyk.

De provinsjes en de wurkjouwers wolle mei har projekt wat oan dy 'mismatch' dwaan. De miljoenen dy't se dêrfoar útlûke, wurde brûkt foar ûnderwiis oan hjoeddeiske en nije wurknimmers.

De ynset is ekstra bot nedich, omdat yn de kommende jierren in soad wurknimmers mei pensjoen geane. Wurkjouwersorganisaasjes en fakbûnen wolle dêrom mear wurknimmers ynteressearje om by harren oan it wurk te gean.