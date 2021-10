Femke Faber op dreef foar winnend Oranje op EK

Yn it earste EK-duel tsjin Ingelân siet Faber, dy't fan De Gordyk komt, noch op 'e bank. Tsjin Portugal mocht se de hiele wedstriid spylje. En dat gie poerbêst. Se makke by har debút fjouwer goals.

Faber siet yn in fak fan PKC-spilers Richard Kunst, Jelmer Jonker en Brett Zuijdwegt en makke in prima yndruk. Yn de earste helte skoarde se ien kear en Oranje stie by it skoft foar mei 14-3.

Faber sjit de spanning fan har ôf

Faber wie dochs wol wat senuweftich foar har debút, mar nei de earste tweintich minuten kaam se los. Mei twa ôfstânsgoals, in trochrinbal en in rige assists hie de iennige Friezinne yn TeamNL in wichtige bydrage oan de úteinlik romme oerwinning op de Portugezen.

It oare duel yn pûl A tusken Ingelân en Hongarije einige yn 16-10 foar de Ingelsen. Troch de twadde winst is Oranje al wis fan de heale finale op freed. Woansdei spilet Nederlân it lêste groepsduel tsjin Hongarije.