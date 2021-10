100.000 euro om Fryske taal better sichtber te meitsjen

"Wy wolle graach dat gemeenten dit noch mear oppakke. Dêrom giet yn novimber in regeling iepen foar gemeenten. Takom jier kinne ek bedriuwen en stichtingen dy't hjirmei oan de slach wolle, stipe krije fan de provinsje", seit deputearre Sietske Poepjes.

De provinsje sil net samar eltse oanfraach honorearje, seit Poepjes derby. "It moat gjin geveltsjefrysk wurde foar allinnich it plaatsje. It moat wol droegen wurde troch de ynhâld."

Frysk is gewoan

Poepjes fynt it wichtich dat rûnom yn Fryslân it Frysk sichtber is, ek om Frysktaligen te stypjen by it brûken fan it Frysk. "It giet derom om sjen te litten dat it Frysk gewoan is en dat it ek gewoan is om Frysk te praten."

De provinsje stipet gemeenten al langer by it útfieren fan it taalbelied. Mei yngong fan takommend jier kinne ek ûndernimmers, ferienings en stichtingen hjirfoar subsydzje oanfreegje. "Undernimmers dy't hjirmei oan de slach wolle, kinne my appe of maile, dan prate we deroer."

Foar de regeling is 100.000 euro beskikber. Poepjes ferwachtet in soad flecht op de koai. "It moaie fan it Frysk is dat it ferskriklik libbet."