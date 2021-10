Henk Veerman stiet yn bekerduel tsjin AFC wol yn de basis

Henk Veerman hat fiif fan de tolve Hearrenfean-doelpunten makke yn de earedivyzje, mar dochs is Johnny Jansen net tefreden. Tiisdei hat der in petear west wêryn't Jansen útlein hat wat hy fan syn oanfalslieder ferwachtet.

Jansen: "De inhoud van het gesprek blijft tussen ons en het was absoluut geen hanengevecht. We hebben beelden laten zien en Henk verteld dat we meer van hem verwachten. Hij begreep wat we bedoelen en zal aan de bak gaan om dat voor mekaar te krijgen."