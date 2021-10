Twadde Keamer stimt tsjin moasje foar hegere tariven rjochtbanktolken

Grapperhaus ûntrette de moasje fan Van Nispen (SP) earder al, mei it argumint dat er leaver sjocht dat in oare stelselfernijing ynfierd wurdt. Dy oare stelselfernijing soe al langer ûndersocht wurde en nei alle gedachten takom jier ynfierd wurde kinne.

De minister seit wol mei klam dat er it iens is mei it oare diel fan de moasje. Hy seit it wichtich te finen dat Fryske 'justitiabelen' ek yn it Frysk terjochte kinne moatte, mei rjochtbanktolken as dat nedich is.

Alle partijen fan de foarige koälysje stimden tsjin de moasje, wêrtroch't er it net helle. Rjochtbanktolken en oersetters seinen ferline wike dat se stake soenen oant de stimming oer de moasje.

Oft se de staking nei dizze útslach trochsette, is noch net dúdlik. Rjochtbanktolk Fedde Dijkstra sei earder dat as der no wer neat feroaret, der wer aksjes folgje sille.

Twadde moasje hellet it wol

De twadde moasje fan CDA, CU en D66 gie oer it garandearjen dat Frysk yn de rjochtbank brûkt wurde kin. De minister stipe dy moasje om't dat neffens him ta 'het rechtsbestel behoort'. De mearderheid fan de Twadde Keamer hat úteinlik ek foar dy moasje stimd.