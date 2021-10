Operaasje Fryske Flagge: Rymke Hanrahan wennet yn Australië

Mar sy koe doetiids net yn Australië bliuwe. Se wie krekt oan in nije baan en nije stúdzje begûn. "En dat woe ik net opjaan", seit se. "Hy is hjir doe yn de simmer op fakânsje kaam nei Fryslân, om te sjen oft it noch wat wie."

"Yn datselde jier is hy nei Fryslân ferhuze, hast fjouwer jier ha we der wenne, mar hy koe mar net wenne." Gerard moast de taal leare en ek in ynboargeringskursus dwaan. Hy koe dus min wenne, mar troch de kursus moeten se wol in oar stel wêrfan't de man ek út Australië kaam. Dat stel wennet no by Rymke yn de buert.

Rymke wennet no dus mei har man en twa bern yn Australië, en dêr moast Rymke earst wer bot oan wenne. "De earste jierren wienen bêst dreech, mar fierder giet it prima." Yntusken hat se har plakje wol wat fûn en docht se hast itselde wurk as wat se yn Fryslân by it MCL die.

Werom nei Fryslân

Rymke wit net oft se ea noch werom wol nei Fryslân. "We binne hjir wol settele, mar sis nea nea." Se mist har famylje wol, en ek Snits, de Snitswike en it skûtsjesilen. Ek de kunde, efkes om in bakje by wa dan ek, sa't se dat seit.

De lêste kear dat se yn Fryslân wie, wie yn 2019. Fanwegen corona ha se no al in skoftke net werom west. Rymke seit wol dat as se op de Ofslútdyk ride, dan komt it 'ik bin wer thús'-gefoel wol wer nei boppe.