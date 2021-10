Soarchoanbieder yn Haulerwyk ûnder ferskerpe tafersjoch

Kliïnten wurde net altyd mei respekt behannele en dossiers wurde net goed byhâlden. Kliïnten wurde ûnnedich yn har frijheid beheind en der binne net altyd genôch saakkundige helpferlieners oanwêzich, seit de ynspeksje. Dêrtroch is de wurkdruk heech en binne der soms ynfallers dy't net de goede oplieding hân ha.

Net goed mei medikaasje omsprongen

Dêrnjonken kinne kliïnten en har famylje net terjochte by ien dy't klachten behannelet of by in skeelkommisje. Der wurdt ek net feilich genôch omsprongen mei medikaasje. Dy wurdt soms jûn troch in meiwurker dy't dêr net de goede oplieding foar hân hat.

De oanstjoering jout foarearst net in soad fertrouwen yn in ferbettering fan de situaasje, neffens de ynspeksje. Braam moat binnen in healjier genôch ferbetteringen trochfiere, oars komme der maatregels.