Akademyske sikehuzen lizze it wurk del: Dianna fan De Gordyk docht mei

Meiwurkers fan it UMCG yn Grins hawwe foar harren sels applaudisearre. De wurkdruk is heech, hielendal yn de coronatiid, en der is te min personiel.

Dianna Wijnja wurket al trije jier yn it UMCG op de ôfdieling longsykten. "Ik haw net meidien mei it klappen, want de pasjintesoarch giet troch. Mar kollega's fan my hawwe wol meidien", fertelt sy. Yn it UMCG binne 27 ôfdielingen ticht of sy draaie in sneinstsjinst.

De measte pasjinten hawwe wol begryp foar de aksje, seit sy. "Al is it fansels spitich dat guon ûndersiken net trochgean."

"Net altyd gesellich foar thús"

It giet lykwols om it doel. De soarch rint op it toskfleis. "It wurdt hieltyd komplekser en drokker. Nei in dei wurkje binne je wol ôfdraaid. Op frije dagen merke je dat je ekstra nitelich binne. As ik mar koart tuskentroch frij bin is it op 'e nij oplade wolris dreech. Dat is ek net altyd gesellich foar thús. Dan lis ik ek betiid op bêd."