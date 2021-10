Bestjoerster net goed wurden en yn botsing kaam by Noardburgum

Nei alle gedachten is de bestjoerster fan de auto net goed wurden, wêrnei't sy de frachtwein rekke hat. De auto rekke fan de dyk. It is net bekend makke hoe't it no mei it slachtoffer is, mar de frou is nei it sikehûs ta brocht.

Njonken de brânwacht, ambulânse en plysje wie der ek in traumahelikopter oproppen. De dyk is tydlik ôfsletten.