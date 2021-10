Pier Vellinga pleitet foar dûbelde diken: in 'kreukelzone' om Fryslân

Yn 2007 wie der al in spesjale kommisje ûnder Cees Veerman dy't him dwaande hold mei de seespegelstiging. "Ik haw dy deltakommisje doe advisearre oer dûbelde diken. Dat is yn Grinslân en Seelân oppakt, mar dêrnei is it wer wat weisukkele", sa seit Vellinga.

Diken moatte op in oare wize oanlein wurde, fynt hy. "Wy libje allegearre efter ien streekje. As dy trochbrekt, dan fersûpt der in soad. Dus soe dat net oars kinne, mei in twadde dyk. Eartiids wiene der ek 'slieperdiken', dan kaam allinne it stik tusken de diken ûnder wetter."

'Kreukelzone'

De earste dyk fangt de weagen op en de twadde it wetter, sa leit Vellinga it út. "Der wurde yn Fryslân no allerhanne plannen makke om de dyk te fersterkjen oant de Lauwersmar ta. Je kinne ek op in kwelder in flinke dyk lizze. Dat moatte je wol oerlizze, mar sjoch oft je in reservedyk meitsje kinne. As je in twadde dyk oanlizze, dan hawwe je folle mear feiligens foar itselde jild."