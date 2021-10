'Wetterwin-winsituaasje': Definsje bout trije wetterputten by Elslo

Yn de omkriten fan Elslo en Appelskea komme trije plakken dêr't de brânwacht by grutte boskbrannen wetter út wei taapje kin. By de buorskip Kanada, by Duinen Zathe en by De Roggeberg.

'Calamiteitenputten'

Se wurde ek wol 'calamiteitenputten' neamd, de grutte wetterwinlokaasjes dêr't Definsje oan wurket. Gewoanwei krijt de brânwacht wetter fia it drinkwetternet en nimme se in soad mei yn tankautospuiten. Dochs is der krekt op in plak as natuergebiet it Drents-Friese Wold ferlet fan foldwaande putten om wetter te winnen, bygelyks foar it útmeitsjen fan in heidebrân.

De put foar de lânmacht mei gerêst in 'wetterwin-winsituaasje' neamd wurde: de militêren hâlde mei it boarjen fan trije putten harren feardichheden op peil. Dat dogge se mei acht minsken fan it 'waterboordetachement'. Foar it slaan fan de putten wurdt sûnt moandei al materiaal nei Elslo ta brocht. De earste put wurdt slein by it parkearplak 'Canada'.