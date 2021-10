Ynventarisaasje moat Frysk ynterieurerfgoed behoedzje foar it stoart

Behâld troch kennis, dat is it biedwurd fan de Stichting Interieurs in Fryslân. Sa út en troch bedarje histoaryske eleminten fan huzen yn sloopkonteners. Faak bart dat om't eigeners net yn de gaten hawwe hoe weardefol oft it is.

Yn 2017 is it grutste part fan Súdwest-Fryslân al ûndersocht, mar it gebiet fan de eardere gemeente Littenseradiel moast dêr noch by. Dat is no klear. Yn hiel Súdwest-Fryslân binne sa'n 2.400 pannen ûndersocht.

Allerhanne eleminten

Neffens foarsitter Ap Timmermans is der al in gigantyske hoemannichte oan ynterieureleminten fûn. "Van gangpoortjes en geschilderde traplopertjes tot specifieke deurknoppen. Van die gangpoortjes hebben we, in alle soorten en maten, bijvoorbeeld zo'n 600 in Friesland aangetroffen, terwijl die niet het meest voor de hand liggen."

Hiel Fryslân komt oan bar

De bedoeling is dat hiel Fryslân úteinlik oan bar komt. "Dat is het uitgangspunt. We zijn op dit moment hard bezig in Leeuwarden. Ik denk dat we nu zo'n 70 procent van de provincie hebben gedaan."