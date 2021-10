Dei fan de wierheid foar Fryske rjochtbanktolken: moasje foar de Keamer

De aksjes foar hegere tolktariven binne koartlyn oanswingele troch de tolken Frysk. De tolken yn Nederlân hawwe de stipe fan de kollega's yn België, dy't gjin wurk fan de Nederlânske tolken oernimme.

"Ik bin der tige bliid mei. Wy hawwe alle trije Belgyske beropsferieningen frege om solidêr mei ús te wêzen, om't wy hearden dat de Nederlânske steat Belgyske tolken opropt om by rjochtsittingen hjir te tolken", seit Dijkstra. Hy is foarsitter fan de Orde van Registertolken en -vertalers.

Dijkstra fynt it bespotlik dat Belgyske tolken frege binne om yn Nederlân te tolken. "De Belgyske tolken hawwe gjin idee fan ús rjochtsterminology. De rjochten fan fertochten wurde dêrmei likegoed skeind as mei dat der in net-kwalifisearre tolk ynset wurdt."

Demisjonêr minister Dekker

In moasje yn de Twadde Keamer is gjin garânsje foar in hegere fergoeding. "Yn it ferline is it al ris bard dat in minister in moasje njonken him dellei. In jier lyn wie der ek in moasje dy't hjir wol op like. Doe wie in lytse mearderheid tsjin de moasje. No hat demisjonêr minister Sander Dekker wer oan de Keamerleden frege om tsjin de moasje te stimmen. Wy begripe folslein net hoe't dat kin. Mar wy hoopje dat wy de Keamerleden dochs oertsjûge hawwe om foar te stimmen."