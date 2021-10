Oprop nei Den Haag: "Atleten binne der klear mei, altyd wat mei Thialf"

Neffens de reedriders is der driuwend jild nedich om it iisstadion op It Hearrenfean oerein te hâlden. De oprop komt krekt foar it begjin fan it olympysk seizoen, dat oer trije dagen úteinset mei it NK ôfstannen.

Aksje nedich

Ald-reedrydkampioen Rintje Ritsma kin it him net foarstelle dat it ikoanyske stadion de doarren slute moat, sa hat hy oan de krante witte litten. Neffens foarsitter Douwe de Vries fan de atleteferiening fan it reedrydbûn KNSB moat der no echt aksje ûndernaam wurde. Oars kinne de topriders aanst net mear yn Thialf traine.