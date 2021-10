Herbarium Frisicum krijt hûnderten doazen mei botanyske literatuer

In herbarium is in samling fan drûge planten en literatuer dêroer. Karst Meijer fan it Herbarium Frisicum is bliid mei de nije kolleksje: "Het is een compleet overzicht van de historische botanische literatuur die op de wereld verschenen is. Je kunt er uit leren hoe men toen bijvoorbeeld met grasland omging. Met de literatuur leer je van het verleden."

Werom yn de tiid

De kolleksje jout ynsjoch yn wat der yn it ferline wêr groeide en somtiden binne stikken út de kolleksje noch ferrassend aktueel: "Dit is een overdrukje met daarop 'Wanneer stikstof zaaien in het voorjaar op grasland?' Stikstof is heel belangrijk in deze tijd. Het is dus heel belangrijk om dat soort informatie mee te nemen."