Waddenacademie: 'Wy steane noch te bot mei de rêch nei de see'

Dochs soe it ek ferkeard wêze om te stellen dat de waarsferoaringen min foar álles binne. "Wat slecht is voor de één, is goed voor de ander. Op het moment dat de wadplaten kleiner worden, heb je minder ruimte voor trekvogels, maar heb je meer ruimte voor vissen die tijdens hoog water op die wadplaten zitten. Maar al met al maakt het ons wel kwetsbaar."

Sjoch nei lân én wetter

Neffens de direkteur fan de Waddenacademie steane de minsken faak noch te bot mei de rêch nei de see en mei it gesicht nei it lân. "Daar valt de regen, daar is de problematiek hoog. En een van de dingen waar we aan kunnen denken is: kunnen we ook rekening houden met wat er vervolgens gebeurt richting zee. Wat is nodig? En kan dat gecombineerd worden met de behoefte op land?"

Polityk moat flugger belied meitsje

Philippart hopet dat de polityk rapper yn aksje komt, no de urginsje hieltyd mear dúdlik wurdt. "Al is het maar omdat we hele grote investeringen moeten doen. Het staat of valt natuurlijk in hoeverre we de emissies weten te verminderen en dat is iets wat we alleen maar op mondiale schaal aan kunnen pakken."