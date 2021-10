Twivels by Letitia de Jong by de start fan it reedrydseizoen

Oardel jier lyn krige Letitia de Jong by it reedriden lêst fan in slymbeursûntstekking by de heup. It soarge derfoar dat se it lêste seizoen wedstriden oerslaan moast. Yn de toernoaien dy't se wol ried, wie se gjin skym fan wat se west hat.

Twivels oer de karriêre

De flage hinget der wat dat oanbelanget no hielendal oars by. "It giet goed, it is hielendal oer", laket De Jong as se frege wurdt nei de heup. It wie in drege perioade foar de rydster fan Team IKO.

It wie sels sa slim, dat se twivele oer har karriêre: "Yn earste ynstânsje tocht ik: ik wit net oft it oait wer oer giet. Mar de situaasje is in stik positiver as ferline jier", fertelt De Jong by de presintaasje foar it nije seizoen.