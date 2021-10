Oranje iepenet EK kuorbal mei in oerwinning op Ingelân

Bûnscoach Jan Niebeek ûntbruts by dizze wedstriid fanwege sykte. Hy waard ferfongen troch Kees Vlietstra, de coach fan Talent TeamNL Korfbal (U21). Niebeek hopet letter fan 'e wike wer by TeamNL oan te sluten.

Oranje iepenet sterk

Yn de earste helte koenen de Ingelsken net in protte ynbringe tsjin de favoryt út Nederlân. Yn it earste kwart stie it al 6-1. Dy skoare waard útwreide ta 15-2 yn it twadde kwart.

Nei it skoft die Ingelân better mei. Yn it tredde kwart skoarden se sân kear, tsjin Oranje njoggen. Dat levere in tuskenstân op fan 24-9. Yn de lêste 10 minuten wie de koeke op foar de Ingelsken. Sy koenen gjin goals mear meitsje, en Nederlân bepaalde mei 5 goals de einstân op 29-9.

Debút Femke Faber

Nederlân spilet syn twadde duel yn pûl A tiisdei tsjin Portugal, om 15.45 oere. Dan hopet Femke Faber har offisjele debút te meitsjen op in grut eintoernoai foar TeamNL. De Portugezen wûnen har earste duel mei 19-13 fan de Hongaren.

Yn pûl B spylje België, Dútslân, Tsjechië en Katalonië.