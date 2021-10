26-jierrige frou stoarn nei ynsidint op It Hearrenfean

Wat der krekt mei de frou bard is, waard net bekendmakke. De plysje docht op dit stuit ûndersyk nei de oarsaak. "We zijn op 15 oktober direct een onderzoek gestart," sa seit teamchef Marjolein Wildeman. "Daar zullen we de tijd voor nemen. Er zal een toxicologisch onderzoek op het lichaam komen." Toksikologysk ûndersyk hâldt yn dat der ûndersyk dien wurdt nei mooglik skealike stoffen yn it lichem fan in persoan. Dat ûndersyk duorret op syn minst noch inkelde wiken.

Oanhâlding

Ek hat de plysje in man oanhâlden op basis fan de Opiumwet. Dy man is nei in ferhoar letter wer nei hûs ta stjoerd. Der wie neffens it Iepenbier Ministearje gjin reden om de man langer fêst te hâlden.