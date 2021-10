Supporters net wolkom by NEC - Hearrenfean nei ynstoarten tribune

Nei ôfrin fan de wedstriid NEC - Vitesse fan 17 oktober foel in part fan de tribune yn it útfak mei jubeljende Vitessesupporters nei ûnderen. Der wurdt no ûndersyk dien nei de oarsaak fan de ynstoarting. Oant dy tiid bliuwt it stadion yn Nijmegen ticht foar publyk en dus ek foar supporters fan SC Hearrenfean.