Kankerferwekkende stoffen by ûntgassen fan skippen: "Het is een schandaal"

Nei it lossen fan stoffen, lykas benzeen, bliuwt yn de tank fan de skippen gas efter. Dat gas moat derút as it skip dêrnei oare gassen ferfiert. It ûntgassen is yn Nederlân net ferbean, mar yn bygelyks Dútslân wol. Nederlân wachtet op in ynternasjonaal ferdrach en dy soe der op syn betiidst yn 2026 wêze kinne. Yn bepaalde gebieten yn Fryslân mei it dus wol.

Swarte list

Neffens Harry Geerlings fan de Erasmus University yn Rotterdam is dat in minne saak. "Het gaat om zeer kwalijke stoffen. We spreken in het bijzonder over benzeen. Dat staat op de zwarte lijst en is kankerverwekkend, dus dat wil je niet."