Podiumschool begjint teäterselskip foar minsken mei licht ferstanlike beheining

De Podiumschool is al jierren dwaande en set yn op it sosjaal en maatskiplike effekt fan teäter. In jier lyn is begûn mei deibesteging teäter foar minsken mei in ferstanlike beheining. Dat wurdt no útwreide mei teäter op semy-profesjoneel nivo.

"Iedereen heeft de keuze om zelf een vak te kiezen waarin zijn of haar passie ligt, maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking is die keuze er niet altijd. Ze kunnen niet op een professionele manier met theater bezig zijn en daar brengen we nu verandering in," seit Onno Spreij fan De Podiumschool.