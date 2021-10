Mear seespegelstiging ferwachte: 'Tink by nijbou oan wetter en boaiem'

Faak wurdt by dykfersterking 50 jier oanholden. "Maar we zullen wellicht weer eerder aan de gang moeten gaan als de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht. Het watersysteem bereikt z'n grenzen."

Wetterskip Fryslân ropt in nij kabinet op om it wetterbehear ta topprioriteit te meitsjen. "Het betekent dat we drastische maatregelen moeten nemen en dat we sneller en eerder moeten investeren. Het water moet de ruimte krijgen."

Deltafûns njonken bou deltaplan

Konkreet soe dat al barre moatte by grutte projekten, lyk as de troch de noardlike provinsjes foarstelde wenningbouplannen yn Bouwstenen voor het Deltaplan. Yn Fryslân soene der 45.000 hûzen by komme moatte, fynt provinsje Fryslân.

Mar der binne gebieten dêr't wenningbou geskikter is as oare, benammen djippere gebieten. "Daarin zal het Rijk als eerste stappen moeten zetten. Wij pleiten voor een programma rondom bodemdaling en voor een deltafonds dat mee gaat groeien met de opgaven. Bij grote plannen zoals woningbouw wordt wel eens vergeten om water en bodem leidend te laten zijn in de keuzes die je maakt in de ruimte."