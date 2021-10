De assistinten fan Johnny Jansen: "Het halen van de play-offs is niet reëel"

Lykas sc Hearrenfean spile ek SC Cambuur hielendal net sa'n minne wedstriid, mar stie it nei ôfrin wol mei nul punten. De Ljouwerters joegen de goals te maklik fuort tsjin Feyenoord en nei ôfrin wie trainer Henk de Jong kritysk op syn ploech.

"Marco Tol fertsjinnet in kâns yn de basis"

Sportferslachjouwer Andor Faber kin him dêr wol yn fine. "It liket oft Cambuur ferdigenjend muoite hat mei dat stapke fan KKD-nivo nei earedivyzjenivo. It is net hurd genôch."

It probleem leit neffens Faber net by it oanfallende. "Want Cambuur skoart hast eltse wedstriid. Mar de goals falle te maklik en dus sil der ferdigenjend wat barre moatte. Je kinne je ek foarstelle dat Marco Tol ris in kâns krijt yn de basis."