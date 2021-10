PvdA ûngerêst oer fêstiging geitehâlderij yn Rotstergaast

Neffens de PvdA soe it gean om sa'n 4.800 geiten yn totaal. De fraksje hopet dat it kolleezje fan De Fryske Marren aksje ûndernimme wol om de omskeakeling ta of de útwreiding fan geitehâlderijen te foarkommen.

De fraksje wol witte hoe't dit by Rotstergaast krekt yn it bestimmingsplan regele is.