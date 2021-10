Op Tsjûkepôle wurdt hurd wurke oan nije wâlbeskoaiïng en in strantsje

It wurk wurdt útfierd yn opdracht fan Recreatieschap Marrekrite. It eilantsje hie oant dizze simmer houten stegers, dy binne al fuorthelle. Oan de noardkant fan it eilân binne al nije keunststof stegers delset.

Op de daamwand komt noch in keunststof ôfwurking en de kommende tiid wurdt de grûn efter de wâlbeskoaiïng oanfolle.

As Marrekrite de fergunning rûn hat, is it ek de bedoeling dat der in strân oan de súdeastkant fan it eilân oanlein wurdt. In oar eilân yn de Tsjûkemar, Marchjepôle, hat al in strân. Neffens it útfierende boubedriuw Nagelhout sil dat noch in tal wiken wurk wêze.