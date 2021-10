Veenstra sjocht 'serieus' nei mear opfang, mar fynt dat Ryk rezjy nimme moat

Fred Veenstra is ek vice-foarsitter fan de Fryske rezjytafel, dy't him dwaande hâldt mei de opfang fan flechtlingen yn ús provinsje. "Ik tink dat eltse gemeente de oprop yn it kolleezje fan boargemaster en wethâlders oan de oarder stelt", seit Veenstra. Hy neamt it 'wol in hiel driuwende oprop' fan it kabinet. Yn it wykein frege it kabinet de provinsjes om elts hûndert ekstra plakken oan te bieden.

"Ryk moat rezjy pakke"

Eins fynt Veenstra dat it net mear by gemeenten lizze moat. "Neffens my is it probleem op dit stuit sa grut dat it Ryk de rezjy yn hannen nimme moat. It foarderjen fan gebouwen soe wol hiel twingend wêze, mar der binne allicht mooglikheden om it op in oare wize op te lossen."