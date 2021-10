Beitske Visser mei achtste plak takom jier wis fan W Series

Autokoereur Beitske Visser fan Twellingea is by de W Series, de Formule 1 foar froulju, as achtste einige. By de lêste races ôfrûne wykein yn Texas waard sy twa kear fiifde en dat smiet in achtste plak op. Dêrmei pleatst Visser har foar de W Series fan takom jier.