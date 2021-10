De toan fan Henk van der Veer: "Pleur us op met dat akelege pesten"

Martin gaf self ut antwoard: "Ik waard grutbrocht yn in waarme húshâlding mar op skoalle waard ik pleage en net begrepen."

Hoe faak hew ik suks nou al nyt hoard fan talentrearde minsen as Martin. Ut ferbaasde mij ok helemaal nyt dat dyselde Martin oait fryndskap sloat met Anton B. Inderdaad de man dy't de titel 'Meesterkraker' droech. Anton B., dy't ik ok oait interviewde en in feite utselde ferhaal deed as Martin. Anton, dy't un freesleke tiid hat bij op un internaat in Limburg, wurdde ok nyt begrepen. Ok hij wurdde pesten.

Ik hew en had un bloëdhekel an pesten, probearde altyd op te kommen foar de kyndes dy't achteran stonden met un dikke snotbongel.

Age B. is nyt mear onder oans, mar ik koester de foto dy't ik fan de Meesterkraker hew wêr't wij tegare lachend op staan, op ut binnenplak fan ut Liwwarder Huis van Bewaring. Dêr was, nyt toefallech Martin S., ok anwezech. Ik wist toen nòch nyt fan de frynskap tussen beide mannen.

Martin fertelde mij wêrom't hij der as jonkje un bitsje útliep. Martin was gyn foetballer òf kaatster. Martin hield al jong fan Bach, de groate Sebastian Bach. Logys dat Martin wel naar òrgelkonserten ging. Logys in syn optyk. Toen Martin op 'e Ambachtskoal fan Bòlsert ging, was der gyn andacht foar múzyk, geskiedenis en filesofy fertelde de kunstskilder.

"Op in dei wie ik allinne yn it lokaal, der wie fierder gjinien. Seach ik op 'e planke in transistòrradio stean. Ik toch dit is dyn kâns Martin en ik sette Hilversum 4 op. En wûnder boppe wûnder dêr hearde ik Maria Callas dy't Bach song. Jonge jonge de himel kaam op ierde!"

Mar ok un dúvelse learaar dy't ut lokaal binnenstòrmde en brulde fan 'wat is hier aan de hand, ik schrok me dood, ik dacht wie heeft hier z'n handen tussen de deur, zo'n vreeslijk gekrijs!'

Martin kan der nou om lache, omdat hij syn minderwaardechheidskompleks fan um ouskudden het, hij is nou in kunstskilder fan kwisekwaansy dy't ok nòch us prachtech fertelle kan. Martin het um wel deur ut leven slagen en ok wijlen Anton B. wist um op syn manier te rêden, ut leven troast.

Mar der binne ok genoech kyndes dy't un leven lang last hewwe fan pestgedrach. Dy kyndes mutte en nyt magge fandaach wear naar skoal. De herstfakaansy is foarbij. Ik hoop út de groan fan myn hart dat der fandaach minsen weze salle dy't de moed hewwe om foar peste kyndes op te kommen.

Ut ondersoek bliekt dat pesten in 10 sekonden stopt in 57% fan de gefallen at minsen dy't ut siën ingripe. Met andere woarden nyt futkieke! En pleur nou us op met dat akelege pesten! Begin der fandaach mar met!"