Raerd wol politike en juridyske aksje tsjin te djoere hûzebou

It doarp joech earder grien ljocht foar de ôfbraak fan de eardere âldereinwenten op it nijbouplak fan Elkien omdat der goedkeape startershûzen foar yn it plak komme soenen. Dy âldereinwenten waarden brûkt troch de jongerein yn it doarp.

Beswier tsjin boufergunningen

No wol Pleatslik Belang it projekt oernimme tsjin deselde lege grûnpriis as dy't it boubedriuw tasein is.

Om dat te berikken, bliuwt it net by aksjefieren allinnich, seit foarsitter Baukje van Vlisteren. Sy hopet dat de gemeenteried de plannen keare wol en is ek fan doel om beswier oan te tekenjen tsjin de boufergunningen.

Dat jildt ek foar guon omwenners. At dat slagget, tinkt it doarp mei eigen boubedriuwen folle goedkeaper bouwen te kinnen.