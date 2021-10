Doelpuntemakker Sambissa wol posityf gefoel koesterje nei ferlies

De Frânsman, dy't as rjochtsbûten begûn oan de wedstriid, wol it positive fêst hâlde nei de wedstriid. Hy iepene de skoare en soarge betiid yn de twadde helte ek foar de 2-2. "Spitigernôch ha we gjin goed resultaat boekt, mar we ha net opjûn. Dat moatte we koesterje."

Gjin sprint

Nei tsien wedstriden hat Cambuur tolve punten. Tsjin topploegen Ajax en PSV wienen de Ljouwerters kânsleas, mar yn alle oare wedstriden wie der wat te heljen. Ek tsjin Feyenoord. "It is gjin sprint", seit Sambissa. "It is in maraton."

Yn syn earste jierren by Cambuur, en ek by syn foarige klup Twente, stie Sambissa meastentiids linksback. Mar dat er no as rjochtsbûten spile, fielde net raar. "Ik spile earder ek altyd op dit plak. Ik kin op ferskate posysjes goed út de fuotten. As rjochtsbûten fiel ik my sels noch wat komfortabeler."