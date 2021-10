VC Snits thús hurd ûnderút tsjin promovendus

En doe't de ploech fan Jeffrey Scharbaai wist dat it de kommende trije sets winne moast om noch twa punten oan it duel oer te hâlden, gong it by de start fan dy tredde set hielendal mis. Ana Rekar sloech acht punten op rige binnen mei har opslach: 0-8. Tichterby kaam Snits net mear: it ferskil yn de set waard allinnich mar grutter.

"Dit dreunt noch wol even nei", seit ferslachjouwer Hijlko Broersma. "Dit wie net ferwachte. Snits ferliest kânsleas fan in debutant."