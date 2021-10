Kompliminten, mar gjin punten foar Cambuur tsjin Feyenoord

It wie in lyts wûnder dat Cambuur net al yn de earste minuten fan de wedstriid op foarsprong kaam. Ut in corner wie benammen ferdigener Erik Schouten in pear kear ticht by de iepeningstreffer, mar Justin Bijlow hold syn goal skjin.

Dêrnei hie de ploech fan Arne Slot, âld-assistint-trainer by Cambuur, wol mear de bal, mar gefaarlik waard Feyenoord net. Cambuur kaam healwei de earste helte wol op foarsprong.

Counterje mei Kallon en Sambissa

Issa Kallon stie oan de basis fan in rappe counter, stuts mei de bal in pear tsientallen meters oer en fûn úteinlik de oare fleugelspiler: David Sambissa. Dy lei de bal yn de fiere hoeke en fersulvere sa syn basisplak mei syn earste earedivyzjegoal.

Lang koenen de Ljouwerters net fan dy foarsprong genietsje. Bryan Linssen, nettsjinsteande syn lingte fan 1,70 meter, liet wer ris sjen ien fan de bêste koppers fan de earedivyzje te wêzen. Ut in foarset fan Marcus Holmgren Pedersen kopte Linssen knap de 1-1 binnen.

Dy lykmakker like Feyenoord wat enerzjy te jaan. De Rotterdammers namen hieltyd mear it inisjatyf en woenen foar it skoft noch de foarsprong pakke. Cambuur like goed stân te hâlden, oant de lêste minút fan de earste helte. Nei goed wurk fan Guus Til koe Fredrik Aursnes de bal yn 'e fiere hoeke efter Sonny Stevens wurkje: 1-2.