Debút Jumbo-Visma by maratonriden smakket nei mear

It team fan coach Peter de Vries moast op de Jaap Edenbaan yn Amsterdam allinnich Sjoerd den Hartog fan A-ware foar him litte. De Vries is net ûntefreden. "Mar ik stean hjir wol mei in dûbeld gefoel, hear. Dêr bin ik earlik yn", seit er.

"We geane altyd foar it earste plak. Dat is foar in debutant miskien wat heech, mar ik ha sa'n goeie ploech dat it wol reedlik is. Der sitte jonges by dy't sa aldermachtichst hurd kinne. Dêr moatte wy dan fan profitearje en dy in goeie posysje jaan."