Hearrenfean spilet goed, mar ferliest wer: "We waren de baas in de Galgenwaard"

At Siem de Jong yn de basis stiet, is dat de lêste wedstriden faak oan de linkerkant. Mar no mocht er dus ris op njoggen spylje. "Ik speel liever in het midden dan op de zijkanten. Maar je wil ook gewoon spelen. Ik heb bij Ajax misschien wel meer wedstrijden in de spits gespeeld dan op tien, dus het is maar hoe je het bekijkt."

Ofdwinge

Yn de begjinfaze hie Hearrenfean it efkes lestich. "Toen waren we net te onrustig in de opbouw. We hadden op een geven moment door dat we ruimte hadden, dan zie je dat we rustiger worden." Dat soarge úteinlik ek foar in lykmakker. Gjin gelok, sa laket De Jong. "Die dwing je af, hè?"

Lykas tsjin Ajax waard goed spile, mar dus wol ferlern. Opnij gjin punten, dus. "We stappen allemaal chagrijnig van het veld", fet De Jong gear.