Flyers ferlieze fan Geleen yn dramatyske fiif minuten

By de UNIS Flyers ûntbrutsen Marc en Kevin Nijland fanwege sykte, en Jasper Nordemann koe fanwege in hamstringblessuere ek net spylje. Sy hoopje takom wykein wer beskikber te wêzen.

Minne útgongsposysje

Nettsjinsteande it ferlies spylje de Flyers wol yn de heale finale fan de bekerkompetysje. De Flyers wurde nei alle gedachten tredde yn harren pûl en moatte dêrom yn de heale finale tsjin de nûmer twa spylje. It is de ferwachting dat dat ek Geleen wurde sil.

Dit is lykwols wol ôfhinklik fan de útslach fan Geleen tsjin Zoetermeer fan snein en de útspraak yn it heger berop oer de útsluting fan Flyers-spiler Riku Pitkänen. Dêroer komt tongersdei mear nijs.

Moandei wurdt it skema foar de heale finales bekend makke. De winners fan de best of 3-searje spylje de bekerfinale op 9 jannewaris 2022.