Flyers ferlieze fan Geleen en hawwe minne útgongsposysje foar heale finale beker

De wedstriid begûn goed foar de Flyers. Wessel Copier sette de 1-0 op it skoareboerd foar de Friezen. Yn de twadde perioade rûn it hiel oars. Earst makke Tom Marx de lykmakker en dyselfde Marx skoarde ek de 1-2.

Doe't Joey Geurts der efkes letter ek noch 1-3 fan makke, waard it in dreech ferhaal foar de Flyers. Yn de tredde perioade makke Wessel Copier noch wol de oanslutingstreffer, mar fierder kamen de Flyers net.

Minne útgongsposysje

Nettsjinsteande it ferlies spylje de Flyers wol yn de heale finale fan de bekerkompetysje. De Flyers wurde nei alle gedachten tredde yn harren pûl en moatte dêrom yn de heale finale tsjin de nûmer twa spylje. It is de ferwachting dat dat ek Geleen wurde sil.

Dit is lykwols wol ôfhinklik fan de útslach fan Geleen tsjin Zoetermeer fan snein en de útspraak yn it heger berop oer de útsluting fan Flyers-spiler Riku Pitkänen.