Friezen komme krekt tekoart foar winst by Jaap Eden Trofee

De Jaap Eden Trofee wie de earste wedstriid om de KNSB Marathoncup. Foar it earst yn twa jier waard wer ris riden: ferline jier wiene der troch corona gjin maratonwedstriden.

Marijke Groenewoud gie nei santjin rondes ûnderút en de wedstriid waard efkes stillein. Nei de werstart wiene de riders foaral nei inoar te sjen. Hjir en dêr besocht ien in gatsje te meitsjen, mar dat slagge gjinien. By it yngean fan de lêste ronde kaam Irene Schouten op kop en sy sette fuort oan.

Schouten net te ferslaan

Ineke Dedden (wennet op It Hearrenfean), Aggie Walsma fan Boalsert en Iris van der Stelt en koene as ienigen folgje. Sy koene Schouten lykwols net byhâlde doe't sy op it lêste rjochte stik de sprint oangie. Dedden pakte it twadde plak, Walsma it tredde. Anne Tauber fan Oranjewâld waard achtste.

By de beloften gie de winst nei Famke Minnee. Sanne van der Schaar fan Harns waard tredde.