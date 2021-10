Sloardich Hearrenfean ferliest troch let doelpunt fan FC Utrecht

FC Utrecht wie de bettere ploech yn de iepeningsfaze. Njonken in gefaarlike frije traap fan Siem de Jong liet Hearrenfean neat sjen yn de earste 15 minuten. Utrecht wie wol tichteby in doelpunt: Rami Kaib moast in ynset fan Anastasios Douvikas fan de line helje.

Foaral yn de opbou makken de Feansters der sa no en dan in potsje fan. In soad ballen nei foaren waarden te maklik ynlevere. Dat soarge foar gefaar en sels in doelpunt, doe't de bal nei ynleverjen fan Kaib terjochte kaam by Moussa Sylla. Hy skeat fan rantsje sechtjin de 1-0 deryn.