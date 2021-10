Tiger Tsezar oankommen by FELIDA, opfang wol útwreidzje

Mei de Roemeenske liuwen dy 't ferline moanne oerkamen, fangt FELIDA no tsien grutte kateftigen op. De opfang makket plannen om út te wreidzjen.

Yn trije dagen fan Kiev nei Nijeberkeap

Oer tiger Tsezar seit fersoarger Juno van Zon: "Hij werd in een kooi vastgehouden met vijf andere tijgers en zat daar in een slecht verblijf waar hij eigenlijk alleen in water rond kon lopen." De tiger waard yn Oekraïne konfiskearre en nei in lyts lokaal opfangsintrum brocht. "Daar hadden ze niet de faciliteiten en de kennis om hem langdurig te houden, daarom is hij nu bij FELIDA."

Tsezar waard yn in transportkiste op in frachtauto ferfierd. Yn trije dagen ride de auto fan Kiev nei Nijeberkeap. Van Zon: "Hij heeft een hele lange rit gehad. Dat is natuurlijk best wel ingrijpend. De eerstkomende tijd moet hij een vertrouwensband met ons opbouwen, en geven we hem zoveel mogelijk rust."

De earste meiwurkers hawwe by de tiger yn de buert west, en dat minsklik kontakt sil stadichoan útwreide wurde. Stichting VIER VOETERS hâldt in database by fan bisten dy 't yn minne situaasjes ferkeare. Meldingen krije se fia bygelyks social media en lokale non-profitorganisaasjes.