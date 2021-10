Dronryp bringt 'djoere' Willem van Althuis foar it fuotljocht: "We ha net de befeiliging fan in museum"

'Dy oare' Rypster skilder, Lourens Alma Tadema, is folle bekender yn it doarp. "Elkenien wit wa't Alma Tadema is. Hy is hjir allinne mar berne, mar by him ha se it gefoel: dy is fan Dronryp. Van Althuis is noch folle mear fan Dronryp."

Djoer

De eksposysje wie allinne sneon te sjen yn MFA d'Ald Skoalle. "We ha hjir net de befeiliging fan in museum. En sa djoer is it guod yntusken, dat it echt goed befeilige wurde moat."

Der binne kommende tiid dochs wurken fan Van Althuis te sjen yn it doarp. Yn de etalaazjes fan eardere winkels yn it sintrum fan Dronryp hingje reproduksjes. De rûte by de stikken del is oant 27 oktober noch te rinnen.