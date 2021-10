Ynwenners Moddergat wurde wekker yn nij doarp: Blabberpoepert

It is net dúdlik wa't de kombuorden oanpast hat. 'Blabberpoepert' is in frije fertaling fan Moddergat.

Nei alle gedachten hat de aksje te krijen mei it nije belied oer kombuorden yn Noardeast-Fryslân. De gemeenteried besleat yn juny om de plaknammen fan 25 doarpen te ferfryskjen.