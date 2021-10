Ruud Stecher fan Weidum is syn foodtruck oan it skjinmeitsjen, want hy sil wer op de merk yn Ljouwert stean. In pear jier lyn hie hy syn nocht fan syn wurk. Nei in reis fan twa moanne troch Yndonesië besleat hy fierder te gean mei in foodtruck mei Yndysk iten. It itensieden learde hy fan syn mem. En no stiet hy mei in hiel soad wille op de freeds- en sneonsmerk yn Ljouwert.