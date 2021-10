Lieuwe Westra genietet fan nij libben yn Spanje: wol fytse, mar gjin stress

Fytse fynt hy noch altyd it moaiste wat der is, mar de stress fan it altyd prestearje moatte is der net mear. "Der is net ien mear dy't seit as ik thúskom, dat ik it min of goed dien ha. Ik ha gjin nûmer mear op 'e rêch."

Al bliuwt der altyd in soarte fan 'Beest' yn him sitten. As Alex Zulle (twa kear twadde yn de Tour de France en twa kear winner fan de Vuelta) him meldt om mei Lieuwe de bergen yn te gean, komt der dochs in soarte fan kompetysjegeast boppedriuwen. Mar it is benammen plezier, dat hy no oan it fytsen belibbet.

Hy hat ek net folle kontakt mear mei âld-kollega's. "Mar as Zulle bellet, dan wol ik fansels graach mei him fytse. En it jout oan dat de fytswrâld mar lyts is."