Omrop TIP: Trije films mei Nije Eagen

As tsiende generaasje yn syn famylje is Marten Boonstra fan Akkrum in grutske Fryske bakker dy't him sterk ferbûn fielt mei it ferline. Fan oranjekoeke oant sûkerbôle, hy bakt it allegearre neffens tradisjoneel Frysk resept, mar jout der wol syn eigen draai oan.

Eza Doortmont 'Fan blom oant bôle'

Sa is it ek mei de takomst fan de bakkersfamylje. It bakkersfak en de famyljeskiednis sprekke fansels foar Marten, mar oft de folgjende generaasje dat ek sa ûnderfynt, is de fraach. Hy wol syn bern frijlitte yn harren beropskeuze, lykas syn eigen heit by him dien hat.