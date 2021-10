Fred Veenstra oer opfang asylsikers: 'Oare dielen fan ús lân kinne mear dwaan'

En dat bart op dit stuit net genôch, fynt Veenstra. "Ik tink dat ik en nei alle gedachten in soad fan myn kollega's wol sizze soenen dat it kabinet en de steatssekretaris as earste ferantwurdlike dêr wol wat better oan lûke kinne."

Dat der no yn it Noarden fan it lân in protte asylsikers opfongen wurde is moai, mar miskien net ideaal, seit Veenstra: "Plattelân liket hiel geskikt, oeral giet dat oer it algemien prima. Mar we moatte wol konstatearje dat yn de stedske gebieten folle mear foarsjenningen binne foar minsken dy't dêr komme te wenjen."

En bettere foarsjenningen liede neffens him ta bettere opfang. "De bern moatte fier nei skoalle, der is amper in winkel yn de buert, it iepenbier ferfier is net sa't it wêze moat. Dan kin ik my yntinke dat mear foarsjenningen liede dat in better nivo fan opfang."

azc Balk

Yn syn eigen gemeente sit in opfangsintrum yn Balk. "Balk is in hiele bysûndere situaasje. Hoe't we dat mei de COA dogge, mar ek wat de fergunningproseduere oanbelanget." Der rinne noch hieltyd prosedueren fan omwenners tsjin it azc. "De rjochtbank hat yn augustus útsprutsen dat de fergunning ferneatige wurdt."