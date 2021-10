Wetteroerlêst polder Ypekolsgea: "Myn trekker pompt likefolle as it gemaal"

Ein augustus stie de polder by Wâldsein ek ûnder wetter en holpen boeren it wetterskip mei leechpompen. Doe wie der 160 milimeter rein fallen: dat is safolle, dêr is neat oan te dwaan. Mar dat it lân nei 50 à 60 milimeter rein ek wer blank stiet kloppet neffens Oerlemans net.

Mear gemaal?

De oplossing: in grutter gemaal. "Myn trekker pompt likefolle as it gemaal Yndyk". Myn boereferstân seit dat it gemaal trije à fjouwer kear sa grut moat". In oare oplossing soe in ekstra gemaal wêze kinne.

It hjerstseizoen is noch mar healwei, der komt noch mear rein. Oerlemans is benaud foar de gefolgen as it in pear dagen efter inoar reine sil. Dêrom lûkt hy no oan de belle: "Der moat aksje komme".